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Ministro Márcio Elias cumpre agenda na Índia em busca de novos mercados

Márcio Elias Rosa deve se reunir com autoridades do Brics em Jaipur, além de passar por Mumbai e Nova Delhi

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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, embarcou nesta segunda-feira (3) para a Índia com a missão de fortalecer os laços com o país e abrir o caminho para novos acordos futuros.

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