Ministro Márcio Elias cumpre agenda na Índia em busca de novos mercados

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, embarcou nesta segunda-feira (3) para a Índia com a missão de fortalecer os laços com o país e abrir o caminho para novos acordos futuros.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!