BC reduz projeção da inflação pela quinta semana consecutiva
IPCA para 2026 ficou em 5,03%, um recuo de 0,12 ponto percentual em relação à semana passada
O Banco Central anunciou uma nova redução na projeção da inflação para o ano de 2026.
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