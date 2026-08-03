Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

BC reduz projeção da inflação pela quinta semana consecutiva

IPCA para 2026 ficou em 5,03%, um recuo de 0,12 ponto percentual em relação à semana passada

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Banco Central anunciou uma nova redução na projeção da inflação para o ano de 2026.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)
  • gastos-publicos
  • bc

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.