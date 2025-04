Ministério da Fazenda eleva projeção de crescimento do PIB para 3,3% em 2024

O Ministério da Fazenda elevou a previsão de crescimento do PIB para 2024 , passando de 3,2% para 3,3%, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Política Econômica nesta segunda-ferira (18). A revisão para cima foi impulsionada por um desempenho mais robusto da economia no terceiro trimestre deste ano, superando as expectativas e indicando uma recuperação econômica mais forte. As estimativas de inflação também ficaram maiores, com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) prevendo uma alta de 4,40% em 2024, ligeiramente acima dos 4,25% previstos.