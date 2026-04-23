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Anvisa atualiza regras para suplementos com cúrcuma

Medida ocorre após alertas sobre risco raro de inflamação e danos ao fígado

Jornal da Record News|Do R7

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A Anvisa anunciou novas diretrizes para o uso de suplementos alimentares à base de cúrcuma no Brasil.

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