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Pagamento de dívidas compromete 29% da renda das famílias

Índice de desconforto de crédito dos brasileiros é alto, chegando a 0,94

Jornal da Record News|Do R7

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Um estudo realizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) revelou que as famílias brasileiras estão destinando quase um terço de sua renda ao pagamento de dívidas. O índice de desconforto com o crédito chegou ao nível mais alto registrado nos últimos 12 anos.




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