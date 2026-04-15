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Jornal da Record News

Ibovespa chega a 11 altas seguidas e bate mais um recorde

Dólar tem novo dia de perdas e chega a R$ 4,99; valor é o menor em dois anos

Jornal da Record News|Do R7

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O Ibovespa chegou a 11 altas consecutivas e bateu recorde mais uma vez. O principal indicador de ações brasileiras chegou a superar 199 mil pontos ao longo do dia, mas terminou a sessão com ganhos de 0,33%, aos 198.657 pontos. Essa é a primeira vez na história que o índice atinge esse patamar.

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