Ibovespa chega a 11 altas seguidas e bate mais um recorde
Dólar tem novo dia de perdas e chega a R$ 4,99; valor é o menor em dois anos
O Ibovespa chegou a 11 altas consecutivas e bateu recorde mais uma vez. O principal indicador de ações brasileiras chegou a superar 199 mil pontos ao longo do dia, mas terminou a sessão com ganhos de 0,33%, aos 198.657 pontos. Essa é a primeira vez na história que o índice atinge esse patamar.
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