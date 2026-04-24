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Lula rejeita criação de estatal para atuar na exploração de minerais críticos

Presidente tomou decisão após se reunir com ministros no Palácio da Alvorada

Jornal da Record News|Do R7

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não apoiar a criação de uma nova estatal para explorar minerais críticos no Brasil.

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