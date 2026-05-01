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Petróleo recua após atingir maior valor em quatro anos

Valor do barril chegou a superar a marca de US$ 126 no início do dia

Jornal da Record News|Do R7

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Depois de atingir o maior valor em quatro anos, o preço do petróleo Brent voltou a cair. As bolsas europeias e dos Estados Unidos fecharam em alta com a movimentação do mercado.

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