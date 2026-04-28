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EUA: presidente Trump recebe Rei Charles 3º após atentado

Visita acontece dois dias depois de um atirador invadir jantar do republicano

Jornal da Record News|Do R7

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João Estevam, professor de Relações Internacionais, analisa episódio registrado em Washington no sábado (25) e o encontro diplomático.

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