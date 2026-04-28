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Orçamento apertado aumenta busca por renda extra no Brasil

45% das pessoas buscaram alternativas para ganhar mais dinheiro nos últimos meses

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O especialista em finanças Hulisses Dias analisa a situação econômica enfrentada pelas famílias brasileiras, com altos índices de endividamento.

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