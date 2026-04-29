Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Brasil bate recorde de acidentes e mortes no trabalho

Ao longo de 2025, o país registrou mais de 800 mil casos

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil registrou recorde de acidentes e mortes no trabalho no último ano. De acordo com o estudo da Secretaria de Inspeção do Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho e Empregos, o país superou a marca de 800 mil casos ao longo de 2025.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • emprego
  • covid
  • mercado-de-trabalho

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.