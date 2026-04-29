Brasil bate recorde de acidentes e mortes no trabalho

O Brasil registrou recorde de acidentes e mortes no trabalho no último ano. De acordo com o estudo da Secretaria de Inspeção do Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho e Empregos, o país superou a marca de 800 mil casos ao longo de 2025.



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