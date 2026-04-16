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Jornal da Record News

Criminosos movimentam mais de R$ 1 bilhão em esquema

Artistas são alvos de investigação por envolvimento com o tráfico internacional

Jornal da Record News|Do R7

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A Polícia Federal investiga o envolvimento de artistas em um esquema de lavagem de dinheiro.

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