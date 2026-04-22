Distrito Federal registrou 1.445 casos de síndrome respiratória aguda grave desde janeiro

O Distrito Federal registrou 1.445 casos de síndrome respiratória aguda grave desde o mês de janeiro, e, segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a capital permanece no nível de alerta.



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