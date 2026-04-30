Senado rejeita indicação de Jorge Messias ao STF
Indicado por Lula, AGU recebeu 34 votos e não atingiu maioria em plenário
O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Brasil bate recorde de acidentes e mortes no trabalho
Ao longo de 2025, o país registrou mais de 800 mil casos
Orçamento apertado aumenta busca por renda extra no Brasil
45% das pessoas buscaram alternativas para ganhar mais dinheiro nos últimos meses
EUA: presidente Trump recebe Rei Charles 3º após atentado
Visita acontece dois dias depois de um atirador invadir jantar do republicano
Pagamento de dívidas compromete 29% da renda das famílias
Índice de desconforto de crédito dos brasileiros é alto, chegando a 0,94
Lula rejeita criação de estatal para atuar na exploração de minerais críticos
Presidente tomou decisão após se reunir com ministros no Palácio da Alvorada
Anvisa atualiza regras para suplementos com cúrcuma
Medida ocorre após alertas sobre risco raro de inflamação e danos ao fígado
Distrito Federal registrou 1.445 casos de síndrome respiratória aguda grave desde janeiro
Vacinação está disponível para idosos e menores de cinco anos até 30 de maio
Cientista brasileira é incluída na lista de pessoas mais influentes do mundo
Método de Mariângela Hungria reduz custos e emissão de gás carbônico na agricultura
Hortência relembra legado de Oscar Schmidt no basquete
Ídolo do esporte faleceu aos 68 anos, após passar mal em casa
Mulher assume comando da PM de SP pela primeira vez
Glauce Anselmo Cavalli foi nomeada em meio à alta de violência contra as mulheres
Criminosos movimentam mais de R$ 1 bilhão em esquema
Artistas são alvos de investigação por envolvimento com o tráfico internacional
Ibovespa chega a 11 altas seguidas e bate mais um recorde
Dólar tem novo dia de perdas e chega a R$ 4,99; valor é o menor em dois anos
Anac lança canal para reclamações de passageiros
Agência Nacional de Aviação Civil quer ampliar capacidade de monitorar problemas
Brasileiro propõe nova rota para missões rumo a Marte
Alternativa é capaz de reduzir tempo de viagem atual em até três vezes