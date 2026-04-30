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Senado rejeita indicação de Jorge Messias ao STF

Indicado por Lula, AGU recebeu 34 votos e não atingiu maioria em plenário

Jornal da Record News|Do R7

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O Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.

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