Mulher assume comando da PM de SP pela primeira vez

A coronel Glauce Anselmo Cavalli foi nomeada como a primeira mulher a comandar a Polícia Militar de São Paulo desde sua criação em 1831. O ex-secretário nacional de segurança pública, José Vicente da Silva Filho, analisa a nomeação.



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