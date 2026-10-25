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Mulher sofre reação alérgica e morre durante lua de mel

Amanda Nascimento teve anafilaxia severa após comer frutos do mar em restaurante

Jornal da Record News|Do R7

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Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu em Leiria, Portugal, após sofrer uma reação alérgica grave durante sua lua de mel.

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