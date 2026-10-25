Mulher sofre reação alérgica e morre durante lua de mel
Amanda Nascimento teve anafilaxia severa após comer frutos do mar em restaurante
Amanda Marinho Nascimento, de 29 anos, morreu em Leiria, Portugal, após sofrer uma reação alérgica grave durante sua lua de mel.
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