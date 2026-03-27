Novo PNE aguarda sanção de Lula após passar pelo Senado

O Senado aprovou nesta quarta (25), em uma votação simbólica, o novo PNE (Plano Nacional de Educação), que aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



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