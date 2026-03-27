Novo PNE aguarda sanção de Lula após passar pelo Senado
Texto estabelece 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias para o setor
O Senado aprovou nesta quarta (25), em uma votação simbólica, o novo PNE (Plano Nacional de Educação), que aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Preço médio do diesel subiu 19,4%, diz pesquisa
Levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos
Lula sanciona lei contra facções criminosas com veto
Texto estabelece regras mais rígidas para investigação e punição de grupos
Cantareira inicia período de seca no menor nível em 10 anos
Sistema é resposável por quase a metade do abastecimento na Grande São Paulo
IR 2026: Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão de declarações
Prazo de entrega teve início nesta segunda-feira (23) e vai até 29 de maio
EUA diz que tem 'cartas na manga' para reabrir Estreito de Ormuz
Países da Otan negaram pedido de ajuda de Trump sobre fechamento da passagem
Governo intensifica fiscalização de frete mínimo no país
Empresas infratoras poderão ter registro cassado em caso de reincidência
Trump diz que não precisa de ajuda no Estreito de Ormuz
Presidente dos EUA volta atrás após pedir apoio a países aliados
Lei estabelece regras para acesso de menores à internet
Fim da autodeclaração de idade e verificações mais robustas estão entre mudanças
Mais de 44 mil pessoas esperam por transplante de rim no Brasil
Quantidade representa 92% de toda lista nacional, sendo a maior demanda do país
Governo vai zerar impostos federais sobre o diesel
Lula anunciou série de medidas para frear aumento no preço do combustível
EUA: governo considera facções brasileiras uma ameaça
Em comunicado, Departamento de Estado americano não mencionou classificação de terrorismo
Em um ano, uma a cada cinco crianças no Brasil foi vítima de violência sexual online
Dado consta em estudo do Unicef; em 49% dos casos, agressor era alguém conhecido
Violência contra a mulher: São Paulo registra 118 mil pedidos de medida protetiva
Desde 2023, 120 homens foram presos na tentativa de se aproximar da vítima
EUA utilizam inteligência artificial em ataques contra irã
Ferramenta auxilia no planejamento e na identificação de alvos estratégicos