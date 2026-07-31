Faltam 100 dias para o Enem: estudante precisa ter estratégia para se preparar para o exame

Faltam 100 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorrerá em 8 e 15 de novembro. A questão é: como se preparar adequadamente? No primeiro dia, os estudantes enfrentarão questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. O segundo dia foca em ciências da natureza e matemática.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!