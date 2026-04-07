Rio de Janeiro têm três casos de antissemitismo no fim de semana

O Rio de Janeiro foi palco de três casos de antissemitismo no último fim de semana. Em uma das ocorrências, um bar localizado na região central foi multado por exibir uma placa com frases em inglês, dizendo que cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não eram bem-vindos.



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