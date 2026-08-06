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Inmet emite alerta vermelho para tempestades no RS

Território gaúcho tem previsão de rajadas de vento e chuvas fortes

Jornal da Record News|Do R7

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O meteorologista Márcio Bueno esclareceu a diferença entre um ciclone-bomba e outros fenômenos climáticos, como frentes frias e tempestades comuns.

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