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Jornal da Record News

Agência manda rede social suspender transmissões ao vivo

Discord tem três dias úteis para cumprir decisão até que segurança seja comprovada

Jornal da Record News|Do R7

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A suspensão das lives no Discord expõe crimes transmitidos ao vivo, falhas na moderação da plataforma e o aliciamento de adolescentes em comunidades virtuais.

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