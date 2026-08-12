Inflação desacelera e fica em 0,07% no fechamento de julho

No 'Jornal Record News' desta terça-feira (12), o economista André Perfeito analisou os resultados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de julho, em que o menor índice para o período em quatro anos foi registrado: 0,07%.



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