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Inflação desacelera e fica em 0,07% no fechamento de julho

No acumulado do ano, o índice é de 3,44% e, nos últimos 12 meses, de 4,44%

Jornal da Record News|Do R7

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No 'Jornal Record News' desta terça-feira (12), o economista André Perfeito analisou os resultados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de julho, em que o menor índice para o período em quatro anos foi registrado: 0,07%.

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