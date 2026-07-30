Novo ataque russo em grande escala deixa Europa em alerta

Um recente ataque de grande escala realizado pela Rússia na Ucrânia resultou em oito mortes e deixou 30 pessoas feridas. A ofensiva incluiu o lançamento de dezenas de mísseis e centenas de drones sobre diversas áreas do país. O impacto foi sentido além das fronteiras ucranianas; sirenes soaram em cidades polonesas quando um objeto não identificado entrou no espaço aéreo da Polônia durante o ataque.



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