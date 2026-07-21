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Relatório da ONU acende alerta para alimentação saudável

Brasil continua fora do mapa da fome, mas acesso à boa nutrição é um desafio

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De acordo com uma pesquisa realizada pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), quase 45 milhões de brasileiros não têm renda suficiente para uma rotina de refeições com maior valor nutritivo.

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