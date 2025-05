Comissão do Senado aprova projeto de lei que institui o crime de 'narcocídio'

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), um projeto de lei que institui o crime de “narcocídio”, caracterizado pelo assassinato de uma pessoa provocado pelo tráfico de drogas . O PL prevê pena de 20 a 30 anos de prisão para quem cometer lesão corporal ou homicídio durante a cobrança de devedores do tráfico e em disputas por territórios, com a intenção de garantir proveito econômico do tráfico . Como o texto foi aprovado em caráter terminativo, segue agora diretamente para avaliação da Câmara dos Deputados.