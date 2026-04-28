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Documentário 'Aqui não Entra Luz' estreia dia 7 de maio

Filme acompanha histórias de trabalhadoras domésticas no "quarto da empregada"

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O documentário "Aqui Não Entra a Luz", dirigido por Karol Maia e premiado no último Festival de Brasília, chega aos cinemas em 7 de maio. O filme oferece uma visão profunda sobre as condições enfrentadas pelas trabalhadoras domésticas no Brasil ao explorar o conceito do quarto da empregada. A narrativa é inspirada na própria experiência da diretora como filha de uma dessas profissionais.

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