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'Elevator Pitch Brasil': titã Dayane Titton fala sobre a estreia

Reality show reúne 70 empreendedores pelo prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão

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O novo reality show "Elevator Pitch Brasil" estreia nesta terça (21) na tela da RECORD NEWS, unindo empreendedores inovadores a investidores conhecidos como titãs. Daiane Titon, diretora comercial e de marketing de uma das maiores fabricantes de energéticos do país, integra o time de jurados e fala sobre o programa. Veja!

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