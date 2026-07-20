'Elevator Pitch Brasil': titã Dayane Titton fala sobre a estreia

O novo reality show "Elevator Pitch Brasil" estreia nesta terça (21) na tela da RECORD NEWS, unindo empreendedores inovadores a investidores conhecidos como titãs. Daiane Titon, diretora comercial e de marketing de uma das maiores fabricantes de energéticos do país, integra o time de jurados e fala sobre o programa. Veja!



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