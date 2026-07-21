Avião de pequeno porte cai sobre telhado de casa nos EUA
Nenhum morador da casa se feriu; o piloto foi levado para o hospital da região
No estado do Texas, nos Estados Unidos, um avião caiu em cima de uma casa durante um pouso de emergência. Segundo as informações do caso, o piloto era o único ocupante da aeronave e sofreu apenas ferimentos leves.
Apesar do susto, as autoridades informaram que nenhum morador da casa atingida foi ferido ou precisou ir para o hospital.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Relatório da ONU acende alerta para alimentação saudável
Brasil continua fora do mapa da fome, mas acesso à boa nutrição é um desafio
Irã pede que ONU condene ataque dos EUA a usina nuclear
Em resposta, governo americano ampliou a presença militar no Oriente Médio
Encontro de carros antigos reúne centenas de veículos
Mais de 600 automóveis clássicos desfilam pelas ruas da capital francesa
'Elevator Pitch Brasil': titã Dayane Titton fala sobre a estreia
Reality show reúne 70 empreendedores pelo prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão
Cosme Rímoli conta bastidores do Brasil na Copa do Mundo
Seleção brasileira foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final
Lello Lopes comenta o filme 'A Odisseia', que acaba de estrear nos cinemas brasileiros
Filme adapta clássico de Homero e destaca Matt Damon no papel principal
Prática de atividade física reduz risco de depressão
Segundo a OMS, cerca de 12 milhões de brasileiros convivem com a doença
Ministro da Fazenda fala sobre atuação contra novas tarifas dos EUA
Taxação adicional americana contra alguns produtos brasileiros será de 25%
Governo detalha atuação contra novas tarifas dos EUA
Taxação adicional americana contra produtos brasileiros será de 25%
Chile inaugura um dos maiores projetos de astronomia
Observatório Vera C. Rubin vai acompanhar eventos cósmicos em tempo real
Relatório da OMS acende alerta para vacinação infantil
Segundo a pesquisa, taxa de abandono do esquema vacinal subiu para 12%
'Link News' entrevista o diretor de Dhaka Vibra; filme será exibido na RECORD NEWS
Documentário mostra paixão pelo futebol em Bangladesh e torcida pelas seleções brasileira e argentina
Argentina e Inglaterra rivalizam dentro e fora e campo
Disputa começou em 1966 e se estendeu com a guerra das Malvinas em 1986
Reality show estreia em julho na tela da RECORD NEWS
Projeto reúne empresários para avaliar ideias de empreendedores de comunidades brasileiras