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Avião de pequeno porte cai sobre telhado de casa nos EUA

Nenhum morador da casa se feriu; o piloto foi levado para o hospital da região

Link Record News|Do R7

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No estado do Texas, nos Estados Unidos, um avião caiu em cima de uma casa durante um pouso de emergência. Segundo as informações do caso, o piloto era o único ocupante da aeronave e sofreu apenas ferimentos leves.

Apesar do susto, as autoridades informaram que nenhum morador da casa atingida foi ferido ou precisou ir para o hospital.

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