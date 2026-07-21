Avião de pequeno porte cai sobre telhado de casa nos EUA

No estado do Texas, nos Estados Unidos , um avião caiu em cima de uma casa durante um pouso de emergência. Segundo as informações do caso, o piloto era o único ocupante da aeronave e sofreu apenas ferimentos leves.



Apesar do susto, as autoridades informaram que nenhum morador da casa atingida foi ferido ou precisou ir para o hospital.



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