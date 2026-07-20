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Encontro de carros antigos reúne centenas de veículos

Mais de 600 automóveis clássicos desfilam pelas ruas da capital francesa

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Mais de 600 veículos clássicos tomaram as ruas de Paris durante a 19ª edição do tradicional encontro de carros antigos. O evento teve início no Castelo Vincennes e atraiu tanto apaixonados por automobilismo quanto curiosos que passavam pelo local.

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