Encontro de carros antigos reúne centenas de veículos

Mais de 600 veículos clássicos tomaram as ruas de Paris durante a 19ª edição do tradicional encontro de carros antigos. O evento teve início no Castelo Vincennes e atraiu tanto apaixonados por automobilismo quanto curiosos que passavam pelo local.



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