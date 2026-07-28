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Mulheres trocam parto normal pela cesariana no Brasil

Opção representa 60,5% dos nascimentos; fatores sociais influenciam na decisão

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Um estudo realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) destaca o elevado número de nascimentos por cesariana no Brasil. O país está entre os três com mais procedimentos desse tipo no mundo. Apesar de as mulheres brasileiras expressarem inicialmente o desejo pelo parto normal durante a gravidez, cerca de 60,5% dos nascimentos ocorrem via cesárea.

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