Belugas são resgatadas de parque desativado no Canadá
Local encerrou atividades devido a dificuldades financeiras e queda de público
Uma operação internacional coordenou a transferência de dezenas de belugas do parque aquático Marineland, no Canadá. Seis destas baleias chegaram recentemente aos Estados Unidos. Quatro golfinhos também foram transportados para o Shedd Aquarium em Chicago. Além disso, duas outras belugas foram recebidas pelo Sea World San Antonio, no Texas.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
30% dos brasileiros usam crédito para despesas diárias
Modalidade virou ferramenta para fechar as contas no fim do mês
'Link News' entrevista Amanda Meirelles, apresentadora do 'Fala Doutor'
Médica e apresentadora, ela fala sobre o hábito das pessoas de se informarem sobre saúde pelas redes sociais
Violência contra a mulher bate recorde pelo quarto ano seguido
Mortes violentas caíram 8%; em contrapartida, os feminicídios aumentaram 4%
Trivia Trens envia nota oficial à RECORD NEWS sobre incêndio em vagão e interrupção de linhas
Agência de transportes de SP ordenou que a CPTM reassuma linhas privatizadas por 90 dias após manhã de caos na cidade
Trabalho em comércios durante os feriados tem novas regras
Funcionamento dependerá de autorização em convenção coletiva
Relatório da ONU acende alerta para alimentação saudável
Brasil continua fora do mapa da fome, mas acesso à boa nutrição é um desafio
Avião de pequeno porte cai sobre telhado de casa nos EUA
Nenhum morador da casa se feriu; o piloto foi levado para o hospital da região
Irã pede que ONU condene ataque dos EUA a usina nuclear
Em resposta, governo americano ampliou a presença militar no Oriente Médio
Encontro de carros antigos reúne centenas de veículos
Mais de 600 automóveis clássicos desfilam pelas ruas da capital francesa
'Elevator Pitch Brasil': titã Dayane Titton fala sobre a estreia
Reality show reúne 70 empreendedores pelo prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão
Cosme Rímoli conta bastidores do Brasil na Copa do Mundo
Seleção brasileira foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final
Lello Lopes comenta o filme 'A Odisseia', que acaba de estrear nos cinemas brasileiros
Filme adapta clássico de Homero e destaca Matt Damon no papel principal
Prática de atividade física reduz risco de depressão
Segundo a OMS, cerca de 12 milhões de brasileiros convivem com a doença
Ministro da Fazenda fala sobre atuação contra novas tarifas dos EUA
Taxação adicional americana contra alguns produtos brasileiros será de 25%