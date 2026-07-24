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Belugas são resgatadas de parque desativado no Canadá

Local encerrou atividades devido a dificuldades financeiras e queda de público

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Uma operação internacional coordenou a transferência de dezenas de belugas do parque aquático Marineland, no Canadá. Seis destas baleias chegaram recentemente aos Estados Unidos. Quatro golfinhos também foram transportados para o Shedd Aquarium em Chicago. Além disso, duas outras belugas foram recebidas pelo Sea World San Antonio, no Texas.

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