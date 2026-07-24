Belugas são resgatadas de parque desativado no Canadá

Uma operação internacional coordenou a transferência de dezenas de belugas do parque aquático Marineland, no Canadá. Seis destas baleias chegaram recentemente aos Estados Unidos. Quatro golfinhos também foram transportados para o Shedd Aquarium em Chicago. Além disso, duas outras belugas foram recebidas pelo Sea World San Antonio, no Texas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!