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Concurso revela as melhores fotos do espaço de 2026

Finalistas disputam prêmio principal de 10 mil libras em Londres, no Reino Unido

Link Record News|Do R7

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Foram divulgados os 29 finalistas do ZWO Astronomy Photographer of the Year, um concurso que analisa astrofotografias amadoras e profissionais em busca da melhor do ano.

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