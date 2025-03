Falso médico é preso em Copacabana por usar diploma de ex-namorado

Um homem de 41 anos foi preso por exercício ilegal da medicina no Rio de Janeiro neste sábado (22). O suspeito, identificado como Bruno Scott, furtou e adulterou o diploma de um ex-namorado em São Paulo em 2014. Ele trabalhou em duas UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e em um hospital particular em Minas Gerais.



A farsa foi descoberta pela equipe do hospital, que desconfiou da conduta de Bruno ao atender pacientes. A fraude foi confirmada após contato com um hospital em São Paulo, que ele usava como referência.



Além desse crime, Bruno Scott já tem passagem pela polícia por tráfico internacional de drogas.