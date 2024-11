Fogo na água? Posto de combustíveis flutuante explode no interior do Amazonas

Um posto de combustíveis flutuante pegou fogo no porto de Coari, no interior do Amazonas, nesta quarta-feira (16). A explosão causou pânico nos moradores de casas flutuantes nas imediações do Rio Solimões , entretanto, não danificou nenhuma das infraestruturas e também não há relatos de feridos. A causa ainda não foi identificada, porém, suspeita-se que o vazamento de combustível de uma das embarcações tenha sido o ponto inicial do incêndio.