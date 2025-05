Gripe aviária: ‘Não há necessidade de reforço orçamentário’, diz ministro Carlos Fávaro

Durante uma entrevista realizada nesta segunda-feira (19), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que existem seis casos em investigação de gripe aviária no Brasil , com resultado negativo em três deles: Nova Brasilândia (MT), Graccho Cardoso (SE) e Triunfo (RS). Já os casos de Ipumirim (SC), Aguiarnópolis (TO) e Salitre (CE) seguem em análise.



O ministro afirmou que as informações estão sendo divulgadas nos portais e atualizadas a cada dia, e garantiu que apenas dois focos foram confirmados no país, um deles em Montenegro , no Rio Grande do Sul. Sobre um possível uso de reforço orçamentário, Fávaro disse que “não há necessidade” neste momento, mas que existem outras emergências sanitárias na área vegetal, como a do cacau, da mandioca e da carambola. “Talvez a gente possa pensar em englobar todas elas em uma e fazer um reforço orçamentário que não deve ser muito grande”, explica o ministro.



Carlos Fávaro cita também a revisão de protocolos desde 2023 com países importantes, como o Japão , o que significaria, segundo o ministro, que não haverá queda na exportação.