Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Causas de explosão em fábrica no interior de SP são investigadas

Acidente atingiu trabalhadores de uma empresa de exportação de grãos

Link Record News|Do R7

  • Google News

Um homem morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas em uma explosão na cidade de Pompeia, interior de São Paulo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • incendio
  • sao-paulo-estado
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.