Antiga cidade inca é descoberta nas montanhas do Peru
Local tem mais de 700 estruturas de pedra e funcionava como uma metrópole
Uma antiga cidade inca foi descoberta nas montanhas do Peru, podendo rivalizar com Machu Picchu em importância.
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