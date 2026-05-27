Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Antiga cidade inca é descoberta nas montanhas do Peru

Local tem mais de 700 estruturas de pedra e funcionava como uma metrópole

Link Record News|Do R7

  • Google News

Uma antiga cidade inca foi descoberta nas montanhas do Peru, podendo rivalizar com Machu Picchu em importância.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Peru
  • turismo
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.