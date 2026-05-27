Fim da escala 6x1 vai para o plenário após aprovação em comissão Texto precisa de 308 votos para ser aprovado e seguir para o Senado

Link Record News|Do R7 27/05/2026 - 20h10 (Atualizado em 27/05/2026 - 20h10 ) X (Twitter)

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