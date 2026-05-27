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Fim da escala 6x1 vai para o plenário após aprovação em comissão

Texto precisa de 308 votos para ser aprovado e seguir para o Senado

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O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) expressou otimismo em relação à votação da Proposta de Emenda Constitucional que visa abolir a escala 6x1.




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