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Comissão Especial aprova parecer para fim da escala 6x1

Presidente da Câmara pautou tema para votação em plenário nesta quarta (27)

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Uma coletiva de imprensa ouviu os relatos do deputado federal Alencar Santana e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em torno do avanço da medida.

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