Comissão Especial aprova parecer para fim da escala 6x1

Uma coletiva de imprensa ouviu os relatos do deputado federal Alencar Santana e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em torno do avanço da medida.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!