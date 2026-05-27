Criança de 3 anos fica presa pelo lado de fora de prédio

Um menino de 3 anos mobilizou uma comunidade inteira ao ser visto do lado de fora de um prédio na China. O garoto estava sozinho em casa quando escalou uma janela e acabou ficando preso a cerca de 10 metros do chão. Um vídeo mostra o momento em que dois homens realizam o resgate. Veja!



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