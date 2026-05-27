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Criança de 3 anos fica presa pelo lado de fora de prédio

Menino estava sozinho quando escalou a janela do apartamento

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Um menino de 3 anos mobilizou uma comunidade inteira ao ser visto do lado de fora de um prédio na China. O garoto estava sozinho em casa quando escalou uma janela e acabou ficando preso a cerca de 10 metros do chão. Um vídeo mostra o momento em que dois homens realizam o resgate. Veja!

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