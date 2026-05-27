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BH expande em 165% a oferta de exames de mamografia

Tempo de espera é reduzido para dez dias

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Belo Horizonte ampliou em 165% a oferta de exames de mamografia na rede SUS-BH. Expansão reduziu o tempo médio de espera para dez dias.

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