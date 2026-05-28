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Brasileiro escala Everest e Lhotse em menos de 24 horas

Gustavo Cordoni é o sul-americano mais jovem a concluir o 'Double Head'

Link Record News|Do R7

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O 'Link News' desta quinta-feira (28) entrevistou o brasileiro mais jovem a escalar o Monte Everest e o Lhotse em menos de 24 horas. Ele conta sobre a jornada completa, que durou cerca de 50 dias.

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