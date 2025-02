Grupo alcoolizado é preso por tentar roubar carros de luxo em condomínio em GO

Dois homens foram presos após tentar roubar carros de luxo em Goiânia, no domingo (23). Antes da ação, os suspeitos foram flagrados saindo de uma festa embriagados. De acordo com a polícia, eles também estavam sob efeito de entorpecentes.



Ao deixar a área comum de um condomínio, um dos homens tentou arrombar com um cone o carro de um morador. Pouco depois, dois criminosos tentaram entrar em outros veículos e conseguiram invadir um deles. Os dois suspeitos que permaneceram dentro do automóvel, ambos de 29 anos, foram presos em flagrante.