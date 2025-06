Mais de 4.000 armas de gel são apreendidas pela Receita Federal no Rio de Janeiro

Mais de 4.000 armas de gel foram apreendidas pela Receita Federal, nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro. A polícia revelou que o material seria contrabandeado para que criminosos aprendessem a atirar sem usar armas de verdade. Esse tipo de arma usa bolinhas que crescem na água e são disparadas por bateria, mas são proibidas em vários municípios no país porque podem causar ferimentos.



O material foi apreendido porque, na nota fiscal , constava como porta-joia e garrafa térmica. As 135 caixas estavam em uma transportadora, notificada pelo crime de contrabando . O carregamento importado da China estava avaliado em cerca de R$ 400 mil e, como os produtos não têm o selo do Inmetro, serão destruídos.