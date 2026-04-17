Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro

Ex-jogador e ídolo da seleção brasileira faleceu nesta sexta (17), aos 68 anos

Link Record News|Do R7

  • Google News

Oscar Schmidt faleceu aos 68 anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Basquete
  • Oscar
  • Oscar Schmidt
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.