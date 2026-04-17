Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro
Ex-jogador e ídolo da seleção brasileira faleceu nesta sexta (17), aos 68 anos
Oscar Schmidt faleceu aos 68 anos.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Irã anuncia reabertura do estreito de Ormuz durante trégua
Medida vale até o fim do cessar-fogo na próxima quarta (22); EUA mantêm bloqueio naval
Luiz Claudio Tarallo fala sobre morte de Oscar Schmidt
Ele foi técnico da seleção feminina de basquete nas Olimpíadas de Londres-2012
Cinema conta com estreia de peso e filme brasileiro na semana
"Rio de Sangue", "Maldição da Múmia" e "Crepúsculo" são os destaques
Jornais do mundo inteiro noticiam a morte de Oscar Schmidt
Ex-jogador e ídolo da seleção brasileira morreu nesta sexta-feira (17)
COB sobre Oscar: 'Uma lenda que não cabe em números'
Morre Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, aos 68 anos
Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro
Clubes como Flamengo e Corinthians destacam legado de Oscar Schmidt
Reinaldo Carneiro Bastos dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS
Presidente da Federação Paulista de Futebol fala sobre arbitragem e competições
Coreia do Sul registra recorde de turistas em um único mês
Dois milhões de pessoas visitaram o país em apenas 30 dias para acompanhar shows
Grupo de idosos com demência participa de visitas guiadas
Objetivo é mostrar que pessoas com essa condição continuam ativas
Presidente da Caixa dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS
Carlos Vieira fala sobre financiamento imobiliário, microcrédito e mais
Aécio Neves comenta projetos do PSDB para as eleições
Presidente do partido apresenta perspectivas dos tucanos nas eleições estaduais
RECORD NEWS participa da primeira edição do Latam Content Meeting no Brasil
Evento reúne profissionais que trabalham com conteúdos de não ficção
Ícones da música entram para o Hall da Fama do Rock
Iron Maiden, Oasis e Phil Collins marcaram gerações e ajudaram a moldar o som
Entregador agride recepcionista dentro de UPA em SP
Agressão ocorreu após um desentendimento sobre a entrega de um pedido