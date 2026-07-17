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Cosme Rímoli conta bastidores do Brasil na Copa do Mundo

Seleção brasileira foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final

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A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha acontece neste domingo (19). O Brasil ficou de fora após uma campanha bastante criticada. Quem fala sobre a participação brasileira nos EUA é o colunista Cosme Rímoli, que cobriu a Copa in loco. Assista!

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