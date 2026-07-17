Cosme Rímoli conta bastidores do Brasil na Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha acontece neste domingo (19). O Brasil ficou de fora após uma campanha bastante criticada. Quem fala sobre a participação brasileira nos EUA é o colunista Cosme Rímoli, que cobriu a Copa in loco. Assista!



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!