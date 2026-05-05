Mostra em SP percorre os 60 anos de trajetória do artista e arquiteto Edu Rocha

O artista e arquiteto Edu Rocha vai ganhar uma grande exposição na Oca do Ibirapuera, em São Paulo. Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra reúne mais de 400 obras que percorrem seis décadas da trajetória do artista e arquiteto.



Ocupando os quatro andares do icônico edifício de Oscar Niemeyer, a exposição conecta desenhos, pinturas e esculturas a grandes projetos urbanísticos, como o estádio do Palmeiras. O percurso interativo mistura tecnologia, música e sustentabilidade, culminando em instalações que refletem sobre o futuro do planeta.



É uma oportunidade única de entender como a visão artística de Rocha molda as paisagens urbanas que conhecemos. A exposição "Edu Rocha, Arte e Arquitetura" estará de terça a domingo, das 10h às 19h, na Oca do Ibirapuera, a partir do dia 6 de maio. Os ingressos custam R$ 50 a inteira, com entrada de graça às quartas-feiras.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!