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Mostra em SP percorre os 60 anos de trajetória do artista e arquiteto Edu Rocha

Exposição com mais de 400 obras ficará na Oca do Ibirapuera até o dia 19 de julho

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O artista e arquiteto Edu Rocha vai ganhar uma grande exposição na Oca do Ibirapuera, em São Paulo. Com curadoria de Agnaldo Farias, a mostra reúne mais de 400 obras que percorrem seis décadas da trajetória do artista e arquiteto.

Ocupando os quatro andares do icônico edifício de Oscar Niemeyer, a exposição conecta desenhos, pinturas e esculturas a grandes projetos urbanísticos, como o estádio do Palmeiras. O percurso interativo mistura tecnologia, música e sustentabilidade, culminando em instalações que refletem sobre o futuro do planeta.

É uma oportunidade única de entender como a visão artística de Rocha molda as paisagens urbanas que conhecemos. A exposição "Edu Rocha, Arte e Arquitetura" estará de terça a domingo, das 10h às 19h, na Oca do Ibirapuera, a partir do dia 6 de maio. Os ingressos custam R$ 50 a inteira, com entrada de graça às quartas-feiras.

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