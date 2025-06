Motorista de ônibus encontra pochete com R$ 1.000 e publica vídeo nas redes para achar dono

Um motorista de ônibus encontrou uma pochete com mais de R$ 1.000, um celular e documentos esquecida em um dos bancos do coletivo em Recife . O trabalhador fez um vídeo para achar o verdadeiro dono do objeto e pediu que a filha publicasse nas redes sociais para obter um maior alcance. Em pouco tempo, o responsável pelo dinheiro, um aposentado de 76 anos, foi localizado.