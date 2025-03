Motorista dirige a 150km/h e é arremessado de carro no Colorado

Um acidente de trânsito no Colorado, nos Estados Unidos, deixou um morto e quatro feridos nesta quinta-feira (27). Imagens de câmeras da rodovia mostram o momento em que um carro ultrapassa o cruzamento em alta velocidade e atinge outro veículo.



Um motorista fugia de uma blitz a mais de 150 km/h . Dois carros que não aparecem no vídeo também foram atingidos. Segundo a polícia, o homem que causou o acidente foi lançado do automóvel com o impacto e morreu no local.