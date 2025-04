Mulher bate carro em poste enquanto fugia de blitz no interior de SP

Imagens mostram um flagrante de um carro colidindo com força total em um poste. O acidente aconteceu neste domingo (30) na cidade de Americana , no interior do estado de São Paulo. Apesar do automóvel ter ficado destruído, a motorista sobreviveu com ferimentos no rosto e uma fratura na perna. No hospital, ela contou que fugiu para escapar de uma abordagem policial — o licenciamento do veículo dela estava vencido.